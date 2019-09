JAKARTA – Sekitar 150 mahasiswa perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian dari 55 universitas dan empat organisasi mahasiswa seluruh Indonesia berkumpul di Kampus Pertanian, Jakarta Selatan. Mereka mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tentang Rencana Undang Undang (RUU) Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) dan RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (KHIT).

Amran mengatakan, komunikasi antara Kementan dengan mahasiswa harus dilakukan secara periodik agar kebijakan Kementan dapat dipahami oleh mahasiswa. Disamping itu, Kementan bisa mendapat masukan yang konstruktif dari mahasiswa.

Pertemuan tersebut pun diisi dengan tanya jawab. Salah satunya datang dari Willy Medi perwakilan BEM Faperta UGM. Willy mempertanyakan perihal Pasal 29 ayat (3) RUU SBPB yang berbunyi, “Varietas hasil pemuliaan petani kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diedarkan secara terbatas dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota”. Yang menjadi persoalan menurut Willy, kenapa hanya untuk satu kabupaten, padahal Indonesia begitu luas. Dia pun menilai isi pasal tersebut sama saja dengan UU lama yaitu UU No. 12/1992 yang sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Kostitusi (MK) No. 99 PUU-X/2012 tentang uji materi terhadap UU No. 12/1992 Sistem Budidaya Tanaman.

Amran menjelaskan bahwa RUU SBPB/2019 tersebut menindaklanjuti putusan MK No. 99 PUU-X/2012 dengan merevisi UU No. 12/1992, di mana draftnya telah didiskusikan dengan para pakar pertanian dan stakeholder lainnya sejak 2016. Ada perbedaan yang mendasar antara UU No. 12/1992 dan RUU SBPB/2019, yaitu pada UU lama terdapat pasal yang mengatakan “Setiap orang wajib memiliki izin dalam pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik (SDG)”, sedangkan pada RUU baru mengatakan “Petani kecil dikecualikan dari perizinan dalam melakukan pencarian dan pengumpulan SDG”.

Selain itu Amran menjelaskan, pada UU lama dinyatakan bahwa, “Setiap orang dalam peredaran varietas tanaman hasil pemuliaan wajib dilakukan pelepasan terlebih dahulu.” Sementara dalam RUU baru menyatakan bahwa, “Varietas hasil pemuliaan petani kecil tidak dilakukan pelepasan, akan tetapi peredarannya dibatasi dalam lingkup kelompok dalam satu kabupaten/kota.”

“Jelas beda, UU lama harus ada izin, dan peredaran varietas wajib didahului pelepasan, sedangkan RUU baru tidak perlu izin dan peredaran varietas tidak perlu pelepasan,” terang Amran.

Lebih lanjut Amran menjelaskan alasan peredarannya dibatasi hanya dalam 1 kabupaten/kota. Dia mencontohkan, seorang petani kecil bisa menjual benih untuk satu kabupaten dengan asumsi luas sawah 50.000 ha, harga benih Rp25.000/kg, kebutuhan benih 25 kg/ha, IP 200) omset yang dihasilkan bisa mencapai Rp62,5 milyar per tahun. Angka tersebut tergolong tinggi untuk petani kecil.

“Bila petani tersebut menjual benih lintas kabupaten maka tentu omsetnya bisa mencapai lebih dari Rp62,5 milyar per tahun, artinya status petani tersebut bukan petani kecil lagi tapi petani besar alias pengusaha, atau bahkan konglomerat. Petani dengan omset modal sebesar itu tentu mampu mengurus surat izin dan mampu mengurus pelepasan varietas di Kementan, Jakarta. Apalagi saat ini Kementan sudah memberikan pelayanan secara online, bisa cepat hanya perlu waktu 2-3 jam,” terangnya.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam peredaran benih, sambung Amran, adalah produktivitas, kualitas juga keyakinan bahwa benih tersebut tidak rentan atau tidak membawa hama dan penyakit yang berbahaya.

“Kita harus belajar dari beberapa negara di Afrika, gara-gara benih yang rentan terjadi serangan penyakit yang disebabkan mikroba, produksi pangan hancur, akhirnya rakyat menjadi sengsara. Itu yang harus dihindari dengan melakukan pengawasan, pungkas Amran.

Seluruh mahasiswa yang nampak serius akhirnya menerima penjelasan Amran.

