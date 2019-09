HONG KONG – Veby Mega, jurnalis warga negara Indonesia (WNI) yang terkena peluru saat meliput demonstrasi di Hong Kong dikabarkan telah berada dalam kondisi stabil. Sebelumnya, Veby dilaporkan terkena tembakan peluru karet saat meliput aksi demonstrasi di daerah Wan Chai pada Minggu, 29 September.

“Ibu Veby dalam kondisi stabil dan saat ini sudah dipindahkan dari ruang intensif opthamology setelah dijahit kelopak matanya yang sobek ke ruangan biasa untuk istirahat. Besok akan dilakukan observasi lanjutan,” demikian disampaikan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, Ricky Suhendar melalui keterangan yang diterima media.

BACA JUGA: Jurnalis Indonesia Tertembak dalam Demonstrasi Hong Kong

Menurut kabar terakhir, Veby tidak memerlukan operasi untuk luka-luka yang dia alami, meski tetap membutuhkan perawatan lanjutan. Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, dia sedang meliput aksi demonstrasi saat terkena peluru karet yang memantul.

1650, an Indonesian reporter interviewed on the footbridge of Gloucester Road in Wan Chai was shot in the right eye. #929GlobalAntiTotalitarianism #HKPoliceTerrorism #StandWithHongKong pic.twitter.com/5raKEEiJPG— kit (@yukisuet1) September 29, 2019