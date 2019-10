MANILA – Presiden Filipina Rodrigo Duterte dikritik setelah tampil “berantakan” saat bertemu dengan Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev. Namun, juru bicara Duterte membela kepala negaranya dengan mengatakan bahwa sang presiden “sangat higienis” dan “berbau menyegarkan” saat bertemu dengan Medvedev.

Saat bertemu dengan Medvedev di Moskow, pada Rabu, 2 Oktober, Duterte terlihat sangat tidak rapi dengan kancing atas kemeja yang tak tertutup dan dasi yang menggantung. Penampilan Duterte membuat jurnalis Republik Ceko, Pavel Vondra mengejeknya di Twitter, menyebut Duterte seperti seorang remaja teler yang datang untuk wawancara kerja paruh waktu.

Vondra mengatakan bahwa penampilan Duterte itu membuatnya jadi bahan olok-olok warganet Rusia.

"(Warga) internet Rusia sedang bersenang-senang: "Apakah dia (Duterte) minum-minum sepanjang malam?","Apakah dia baru saja meninggalkan pub?", "Apakah orang Filipina tahu apa protokol (kunjungan negara)?" Tanya orang," demikian ditulis Vondra dalam tweetnya.

Rodrigo #Duterte showed up a bit unkempt for the meeting with the Russian PM Medvedev in Moscow and the Russian internet is having a blast: "Did he drink all night?", "Did he just leave the pub?", "Do Filipinos know what a (state visit) protocol is?" people ask. #DuterteInRussia pic.twitter.com/U823KExjDW— Pavel Vondra (@pavelvond) October 2, 2019