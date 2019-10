SYDNEY - Aktivis dan pengacara HAM Veronica Koman menyatakan dirinya akan terus menyuarakan masalah Papua, dan meminta pihak keluarganya untuk bersabar karena persoalan yang dialami rakyat di sana jauh lebih besar.

The Guardian sebelumnya melaporkan bahwa Veronica saat ini berada di Sydney, Australia.

Meski kini dia terpaksa meninggalkan Indonesia, namun Veronica dengan tegas menyatakan tidak akan berhenti.

"Keluarga saya diintimidasi, orangtua saya sudah dua kali menangis meminta saya berhenti," kata Vero saat diwawancara oleh media Australia, ABC News.

"Tapi saya sampaikan ke mereka untuk bersabar karena masalah ini jauh lebih besar dari kita," ujarnya.

Vero kini diburu oleh pihak Kepolisian RI setelah sebelumnya dijadikan tersangka, sehingga selama beberapa waktu tampaknya mengambil sikap low profile, khususnya terhadap media.

"Saya tidak akan berhenti," ujarnya.

Sebelum berbicara dengan presenter ABC Beverley O'Connor, Veronica juga sudah melakukan interview dengan stasiun televisi Australia lainnya, yaitu SBS TV.

Ditanya mengenai keputusannya untuk akhirnya bersedia diwawancara, Veronica menyatakan hal itu didorong oleh situasi di Papua yang semakin memburuk.

"Sebab saya kira saat ini kita menyaksikan periode paling suram di Papua dalam 20 tahun terakhir. Kini ada tindakan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya di sana," jelasnya.

“I am not stopping”, Indonesian human rights activist @VeronicaKoman says about reporting on the West Papua crisis, “I tell my parents to please be patient because this is bigger than us” @Bevvo14 #TheWorld pic.twitter.com/E6RYKOU5Tw— ABC News (@abcnews) October 3, 2019