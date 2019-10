NEW YORK – Kepolisian New York, AS memburu seorang wanita yang masuk dan joget di kandang singa di kebun binatang Bronx.

Polisi bahkan meminta bantuan warga untuk memberi tahu keberadaan wanita tersebut.

Polisi memburu Myah Autry (32), karena melompat ke kandang singa dan jerapah di kebun binatang pada Sabtu (28/9).

Namun, bukannya takut, Autry seakan mengejek polisi dengan memposting foto bertema binatang ke akun Instagram-nya, queenempress_myahlaree.

Salah satu posnya menunjukkan Michael Jackson yang berpose dengan seekor anak harimau, dan foto lainnya menunjukkan Mike Tyson sedang memegang tali yang melekat pada harimau putih.

Menyitir NY Post, Jumat (4/10/2019) polisi mengeluarkan peringatan media yang meminta siapa pun dengan informasi tentang keberadaan Autry.

Dia dicari karena pelanggaran pidana, kata polisi.

"Siapa pun yang memiliki informasi mengenai tentang individu ini, diminta untuk menghubungi Hotline Crime Stoppers NYPD," kata NYPD dalam rilisnya.

Autry menjadi sensasi internet ketika videonya yang menunjukkan dia masuk ke kandang singa, menari dan melambai pada hewan mematikan itu dari seberang parit.

Pengunjung di kebun binatang mengatakan kepada NY Post bahwa mereka kaget dengan rekaman itu.

"Bayangkan sesuatu telah terjadi dan dia dianiaya di depan anak kecil?" ujar Kelly Hawkins, seorang ibu dari New York.

(fzy)