TOKYO - Jepang diterjang Topan Hagibis di akhir pekan ini. Hagibis merupakan topan ke-19 yang menerjang Jepang sepanjang tahun ini dan merupakan salah satu yang terkuat.

Dilansir iNews, Badan Meteorologi Jepang (JMA) mengambil langkah langka mengeluarkan peringatan sejak Rabu 9 Oktober 2019 atau 3 hari sebelum tiba.

To all the people who are in japan please stay safe and strong. Lets pray for Japan and their safetyπŸ™ #PrayForJapan #SaveJapan pic.twitter.com/VzKAiMCsG6— π‘ͺ𝑯𝑨𝑬'𝑺 𝑩𝑢𝑷𝑨-𝒀𝑨𝑨𝑨 and 76 others osdπŸ“Œ (@_chaestheticc) October 12, 2019