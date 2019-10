LONDON – Sebanyak 39 mayat di temukan di dalam sebuah truk di London, Inggris.

Imbas penemuan tersebut, melansir BBC, Rabu (23/10/2019) polisi telah menangkap seorang pria berusia 25 tahun.

Polisi mengatakan bahwa 38 mayat, yang ditemukan di Waterglade Industrial Park di Grays, Essex, adalah orang dewasa dan satu adalah remaja. Daerah itu telah ditutup oleh polisi.

"Ini adalah insiden tragis di mana sejumlah orang kehilangan nyawa mereka. Kami sedang melakukan pendalaman untuk mengetahui apa yang telah terjadi," kata Kepala Inspektur Andrew Mariner.

"Kami sedang dalam proses mengidentifikasi para korban, namun saya mengantisipasi bahwa ini bisa menjadi proses yang panjang."

Mariner menambahkan pihaknya telah menangkap seorang pria asal Irlandia terkiat kasus tersebut.

"Kami telah menangkap pengemudi truk sehubungan dengan insiden itu," tambahnya.

Truk itu melakukan perjalanan dari Bulgaria melalui kota Holyhead di Welsh, kata polisi menurut BBC.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dalam Twitter mengatakan bahwa dia terkejut oleh kejadian itu.

"Pikiranku bersama semua orang yang kehilangan nyawa & orang yang mereka cintai," katanya.

I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones.— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 23, 2019