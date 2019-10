KELOMPOK teroris Negara Islam (IS), yang juga dikenal sebagai ISIS, untuk pertama kalinya mengonfirmasi tewasnya pemimpin mereka, Abu Bakr al-Baghdadi dan telah mengangkat penggantinya. Melalui layanan pesan Telegram, IS mengumumkan bahwa Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi adalah pemimpin baru dan "khalifah" kelompok itu.

Abu Bakr al-Baghdadi tewas dalam serangan militer pasukan khusus Amerika Serikat (AS) di utara Suriah pekan lalu. Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Baghdadi meledakkan rompi bunuh diri saat dikejar oleh pasukan AS di sebuah terowongan.

Diwartakan BBC, selain mengonfirmasi kematian Baghdadi, pada Kamis IS juga mengonfirmasi tewasnya Abu al-Hasan al-Muhajir. Juru bicara IS itu tewas dalam operasi gabungan pasukan AS dan Kurdi Suriah beberapa jam setelah serangan yang menargetkan Baghdadi. Muhajir, seorang warga Arab Saudi telah dianggap sebagai penerus potensial Baghdadi sebagai pemimpin IS.

Abu Hamza al-Qurashi yang menggantikan Muhajir sebagai juru bicara IS yang baru menyerukan umat Islam untuk bersumpah setia kepada Abu Ibrahim al-Hashemi.

Abu Bakr al-Baghdadi. (Reuters)

Nama Hashemi tidak diketahui oleh pasukan keamanan, dan diyakini sebagai alias atau nom de guerre. IS tidak memberikan banyak detail tentang pemimpin baru atau merilis fotonya, tetapi kelompok itu menggambarkan dia sebagai "tokoh terkemuka dalam jihad".

Pernyataan itu juga mengklaim Hashemi adalah pejuang veteran jihad yang telah berperang melawan AS di masa lalu.

Dengan nama "al-Qurashi", kelompok itu juga menjelaskan bahwa ia mengaku berasal dari suku Quraish Nabi Muhammad - sesuatu yang umumnya dipegang oleh cendekiawan Sunni pra-modern sebagai kualifikasi utama untuk menjadi seorang khalifah.

Meskipun AS menyatakan IS telah dihancurkan pada Maret lalu, kelompok itu tetap memiliki kekuatan militan. Laporan AS baru-baru memperkirakan antara 14.000 dan 18.000 "anggota" di Irak dan Suriah, termasuk hingga 3.000 orang asing.

Dalam pernyataannya, juru bicara baru IS mengatakan, Dewan Syura kelompok itu bertemu segera setelah kematian Baghdadi dikonfirmasi dan bersumpah setia kepada Hashemi.

