WASHINGTON – Presiden AS Donald Trump mengancam akan memotong dana pemerintah federal untuk mengatasi kebakaran hutan yang melanda California, karena bertengkar dengan gubernur negara bagian itu.

Melansir BBC, Senin (4/11/2019) kebakaran telah memusnahkan sekira 100.000 hektare hutan California dalam beberapa pekan terakhir, membuat ribuan warga terusir dari rumah mereka.

Trump menyalahkan Gubernur Gavin Newsom dengan menuduhnya telah melakukan "pekerjaan yang mengerikan saat mengelola pengelolaan hutan".

Baca juga: 1,5 Juta Orang Tak Bisa Menikmati Listrik Imbas Kebakaran Hutan di California

Baca juga: 2.000 Orang Mengungsi Imbas Kebakaran Hutan di California

Beberapa kebakaran hutan besar tahun ini telah membakar di daerah-daerah yang tidak terancam.

"Setiap tahun, ketika kebakaran hutan California terbakar, selalu sama saja, kemudian dia datang ke Pemerintah Federal [pusat] untuk memnta bantuan," tulis Trump di Twitter.

The Democrats are Fixers, and they are working overtime to FIX the Impeachment “Process” in order to hurt the Republican Party and me. Nancy Pelosi should instead Fix her broken District and Corrupt Adam should clean up & manage the California forests which are always burning!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2019