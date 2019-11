NEW DELHI - Seorang politikus India mendapat ejekan dan hinaan dari warganet setelah mengklaim bahwa sapi-sapi di negara itu menghasilkan emas dari susunya karena memiliki kelenjar unik yang membuat munculnya elemen logam mulia itu ketika sapi-sapi itu terkena sinar matahari.

Ketua Partai Bharatiya Janata (BJP) Benggala Barat, Dilip Ghosh tidak asing dengan kontroversi. Baru-baru ini dia mengatakan kepada para pengonsumsi daging sapi yang ia juluki sebagai "anti-sosial," untuk pulang dan makan daging anjing. Namun, rangkaian “kuliah”-nya terbarunya tentang biologi sapi benar-benar “menakjubkan”.

“Ciri khas sapi India adalah bahwa susunya mengandung emas. Itulah alasan mengapa warna susu itu kekuning-kuningan,” kata Ghosh dalam pidatonya di distrik Burdwan di India timur yang dilansir RT, Rabu (6/11/2019). Dia bersikeras bahwa ketika sinar matahari jatuh menyinari sapi India, emas diproduksi.

Dilip Ghosh, BJP West Bengal President: Indian breed of cows has a special characteristic, there is gold mixed in its milk, & that is why colour of their milk is slightly yellow. Cow's navel helps in producing gold with help of sunshine. (4.11.19) pic.twitter.com/XoHUwfowBS— ANI (@ANI) November 5, 2019