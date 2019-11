CAPE TOWN - Seorang pria melamar kekasihnya di restoran cepat saji KFC di sebuah kota di Afrika Selatan dan kemudian menjadi viral setelah videonya diunggah oleh seseorang di media sosial.

Video itu memperlihatkan seorang pria berlutut dan memberikan cincin kepada kekasihnya di dekat meja makan yang dipenuhi ayam goreng pesanan mereka.

Setelah video itu menyebar di media sosial, pengelola KFC Afrika Selatan ikut membagikan video tersebut dan membanjirlah simpati dan uluran tangan bagi pasangan berbahagia itu.

Unggahan itu kemudian diretweet lebih dari 17.000 kali, dan tagar #KFCProposal pun menjadi perbincangan yang meluas di media sosial.

Belakangan identitas dua sejoli itu diketahui bernama Bhut 'Hector dan Nonhlanhla.

Tapi kisah itu tidak berakhir di sana.

Mzansi please help us find this beautiful couple, re batla ho ba blesser 😊 DM us any leads, there might be a Finger Lickin' Good surprise in it for you too. Batho ba Vaal re thuseng! We love love 😍❤️ #KFCProposal pic.twitter.com/6bj89dtj4j— KFC South Africa (@KFCSA) November 7, 2019