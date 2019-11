KUTA – Video dua warga Australia telanjang sambil mengendari sepeda motor viral di media sosial.

Klip itu memperlihatkan dua pria telanjang menaiki sepeda motor lalu menceburkan diri ke kolam di sebuah vila di Bali. Salah satu pengendara motor mengaku "tidak menghormati penduduk setempat".

Melansir 9News, video itu diunggah pria berusia 23 tahun, yang memakai nama akun Raymond_rb di Instagram.

Namun saat dikunjungi, Senin (25/11/2019) akun tersebut bersifat pribadi, yang membuat orang yang tidak mengikuti pemilik akun tidak bisa melihat kontennya.

"Alasan saya melakukannya karena dipengaruhi alkohol," kata Raymond kepada 9News.

Baca juga: Bule Ngamuk Keluarkan Tendangan 'Kungfu' ke Pemotor di Bali Jadi Tersangka

Baca juga: Bikin Heboh, Aksi Nakal Model Asal Ceko Nodai Air Suci di Bali

Lelaki asal Perth itu tampaknya tidak terpengaruh dengan saran bahwa akan ada kemarahan penduduk setepmat atas perilakunya. Dia pun mengklaim bahwa motor yang dikendarainya adalah miliknya dan dia selalu menghabiskan empat bulan di Bali setiap tahun.

"Aku tidak terlalu terganggu dengan orang-orang yang mengatakan aku belum dewasa," katanya.

"Aku hanya tidak ingin orang mengira itu sepeda motor [itu] sewaan, aku tidak menghormati penduduk setempat."

JUST IN: Naked Aussies ride scooter into Bali villa pool. Holidaymakers, not school leavers. The 23yo driver admits it was “alcohol influenced situation” but insists he owns scooter and “wasn’t disrespecting locals” (vid: raymond_rb) pic.twitter.com/h8k0gndZQ1— Renae Henry (@renaehenry9) November 24, 2019