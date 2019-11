KRITIANSAND - Seorang demonstran Anti-Islam membakar Alquran meski telah diperintahkan polisi untuk tidak membakar kitab suci Muslim tersebut.

Lars Thorsen, pemimpin kelompok Stop Islamisation of Norway (SIAN) yang menggelar demonstrasi di kota Kritiansand, Norwegia membakar alquran pada Sabtu 23 November 2019.

Kelompok SIAN telah menyatakan niatnya untuk merusak Alquran kepada pihak berwenang sebelum melakukan demo. Dua salinan Alquran dilemparkan ke tempat sampah selama demo, sementara Thorsen membakar Alquran yang lain.

Perkelahian terjadi setelah Lars Thorsen, mencoba membakar salinan kitab suci itu meskipun ada peringatan dari petugas kepolisian setempat.

Video seorang pria muda Muslim masuk ke lingkaran barikade untuk mengentikan aksi thorsen saat membkar Alquran viral di media sosial.

Terlihat pria itu mencoba menghentikan Thorsen yang telah membakar Alquran. Banyak netizen memuji pemuda itu sebagai pahlawan karena membela Alquran.

Salute to brave #Ilyas for displaying courage to stop an absolutely deplorable action. Such Islamophobia based provocations only promote hatred & extremism. All religions are and must stay respectable. Islamophbia is threat to global peace and harmony.#TheGloriousQuran#Norway pic.twitter.com/CRahq5mazf— Asif Ghafoor (@peaceforchange) 22 November 2019