MOSKOW - Tidak ada toilet di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) yang berfungsi, dan para astronot harus menggunakan "popok" untuk kegiatan sehari-hari mereka, hal itu tersirat dalam terjemahan dokumen NASA yang dirilis pada Rabu.

Dilaporkan Sputnik, ada dua toilet di dalam ISS, keduanya merupakan buatan Rusia, satu toilet terletak di modul luar angkasa Amerika Serikat (AS) dan satu lagi di modul Rusia. Selain kedua toilet itu, ada toilet di pesawat ulang alik Soyuz berlabuh di ISS, tetapi toilet-toilet itu digunakan di saat pesawat tersebut dalam penerbangan dan jarang ketika merapat.

All toilets are out of order on the ISS, station commander Luca Parmitano @astro_luca told ground specialists at the NASA's mission control center, and astronauts will be using space diapers in the near future pic.twitter.com/h959eO2sRj— Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) November 27, 2019