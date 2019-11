View this post on Instagram

Pembebasan lahan jalan Tol pekanbaru Dumai seorang ibu Menangis meminta tolong kepada bapak Presiden jokowi dikarenakan ibu ini merasa tidak wajar atas pembayaran lahan sawit yang mereka miliki 5 hektar dengan harga 18.000 Per meter bersertifikat tanah saya tidak bernilai, kejadian Berlokasi Kandis kabupaten siak. • Ibu ini Mengatakan "saya tidak menuntut banyak apa yang di putuskan oleh pengadilan siak berikan hak saya",tapi kenyataan pembohong. • Harapan saya kepada bapak jokowi tolong perhatikan masyarakat kandis ini bapak jokowi. • Harga tanah di kandis kabupaten Siak ini lebih mahal Tempe,lebih mahal bakso ungkap kesal ibuk ini Saya sudah melakukan segala upaya, Masyarakat tidak pernah di ajak mufakat ,pihak pihak mereka langsung menetukan harga tanah ibu sekian bila tidak setuju ajukan kepada pengadilan. • Terlihat dalam video saat eksekusi lahan Polisi sudah berada di TKP serta Alat berat mulai melakukan penumbangan pohon sawit. • Kejadian berada di kandis kabupaten Siak tanah bapak suwitno Lumban pasar minggu kecamatan kandis. Artikel : Kabar Duri • #viralupdates #tol #lahan #pembebasan