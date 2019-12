APIA - Samoa pada Kamis memulai shutdown dua hari sementara pihak berwenang melakukan kampanye vaksinasi massal yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk membendung wabah campak mematikan di negara itu. Sejauh ini 62 orang, sebagian besar anak-anak, di negara Pasifik itu telah meninggal akibat penyakit mematikan tersebut.

Pejabat pemerintah telah menghentikan layanan pemerintah yang kurang penting guna memungkinkan para pegawai negeri mendukung upaya vaksinasi. Semua bisnis di Samoa telah diperintahkan untuk tutup, dan layanan feri antar pulau juga telah dihentikan.

Penduduk disarankan untuk tinggal di rumah mereka saat tim vaksinasi bekerja di negara berpenduduk 200.000 jiwa itu pada dini hari. Mereka yang belum diimunisasi diperintahkan untuk memperlihatkan bendera merah di rumahnya.

"Tidak ada yang diizinkan mengemudi kecuali mereka pergi ke rumah sakit atau mereka memiliki izin khusus," kata Jurnalis Al Jazeera, Jessica Washington dari Ibu Kota, Apia. Jalan-jalan di negara itu semuanya kosong dari orang dan mobil.

