AKU BARU SAJA merayakan ulang tahun yang ke-38 bersama teman-temanku di Melbourne, Australia. Saat itu hari Sabtu 8 Desember 2019.

Selesai acara, aku memilih taksi untuk pulang. Namun ketika masuk taksi Black & White, si sopir bertanya dengan kondisi wajahku.

Kondisi wajahku memiliki kelainan genetik yang langka sejak lahir. Ichthyosis istilah ilmiahnya.

Si pengemudi taksi menolakku dengan alasan, “dia tidak mau membersihkan kendaraannya." Mungkin tidak mau membersihkan dari kelainan wajahku. Hal tersebut aku bagikan di akun media sosialku.

Namaku Carly Findlay. Aku adalah seorang aktivis dan disabilitas.

Penolakan oleh sopir taksi karena kondisi wajahku ini bukan pertama kalinya. Aku juga pernah mendapat penolkan dari pengemudi dari berbagai perusahaan taksi termasuk Legiun Cabs dan 13cab.

