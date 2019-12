BOGOTA– Pencak silat resmi menjadi warisan tak benda setelah diputuskan dalam sidang ke-14 Komite Warisan Budaya Tak Benda UNESCO (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Dunia) di Bogota, Kolombia, pada Kamis, 12 Desember 2019.

Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri, Jumat (13/12/2019) UNESCO memasukkan pencak silat ke dalam Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO memandang pelestarian tradisi pencak silat telah menunjukkan aspek yang mendorong “penghormatan dan persaudaraan serta mendorong kohesi sosial, tidak hanya di satu wilayah, tetapi juga secara nasional bahkan di dunia internasional.”

Penetapan Tradisi Pencak Silat dalam warisan budaya tak benda UNESCO merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap arti penting tradisi seni bela diri yang dimiliki nenek moyang bangsa Indonesia yang diturunkan dari generasi ke generasi dan yang masih berkembang sampai hari ini.

“Indonesia memiliki komitmen kuat untuk senantiasa menjaga kelestarian pencak silat, antara lain melalui pendidikan pencak silat yang tidak hanya fokus pada aspek olah raga dan seni bela diri, namun juga sebagai bagian dari seni dan budaya”, ungkap Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan, Kama Pradipta.

Dengan ditetapkan Pencak Silat sebagai UNESCO Intangible Cultural Heritage, maka Indonesia memiliki 10 (sepuluh) warisan budaya takbenda Indonesia yang masuk dalam daftar UNESCO, yakni Wayang, Batik, Pelatihan Batik, Angklung, Tari Saman, Noken, Tiga Genre Tradisi Tari Bali, Kapal Pinisi dan Pencak Silat.

(fzy)