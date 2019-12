PENDUDUK Kota Khorgas di bagian barat China melihat apa yang tampak seperti tiga matahari yang menggantung di atas cakrawala. Fenomena unik itu dilaporkan Daily Mail dengan mengutip saksi mata.

Ilusi optik semacam itu adalah fenomena alam yang langka yang dikenal sebagai ‘sun dog’. Fenomena itu terjadi ketika sinar matahari melewati kristal es dengan cara tertentu ketika kristal-kristal tersebut melayang di udara.

Rekaman dari kejadian menakjubkan itu telah dibagikan di media sosial.

