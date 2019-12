WASHINGTON – Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) sempat memasukkan Wakanda sebagai salah satu mitra perdagangan bebasnya pekan lalu, meski kerajaan itu hanyalah ada di cerita fiksi. Juru bicara USDA mengatakan bahwa Kerajaan Wakanda dimasukkan ke dalam daftar itu secara tidak sengaja pada saat ujian bagi para staf.

Pelacak tarif daring USDA menyimpan daftar barang-barang yang tampaknya diperdagangkan oleh kedua negara, termasuk bebek, keledai, dan sapi perah.

Kerajaan Wakanda adalah sebuah negara fiktif di Afrika Timur yang merupakan asal tokoh pahlawan super Marvel, Black Panther. BBC melaporkan bahwa nama Wakanda segera dihapus dari daftar USDA sesaat setelah media AS menanyakannya, memunculkan gurauan kedua negara tengah terlibat dalam sebuah perang dagang.

Wakanda pertama kali muncul dalam komik Fantastic Four pada 1966, dan muncul kembali ketika Black Panther diadaptasi menjadi film pemenang Oscar tahun lalu.

Daftar yang tidak biasa itu ditemukan oleh Francis Tseng, seorang insinyur perangkat lunak yang berbasis di New York, saat dia mencari tarif pertanian untuk program beasiswa yang dia ingin ikuti.

Wakanda is listed as a US free trade partner on the USDA website?? pic.twitter.com/xcq1OFTIPh— Francis Tseng (@frnsys) December 18, 2019