OTTAWA - Stasiun penyiar nasional Kanada (CBC) mendapat kritik setelah menghapus adegan yang menampilkan Donald Trump sebagai cameo dari film Home Alone 2: Lost in New York. Namun, CBC membela keputusannya tersebut, menyatakan bahwa tidak ada maksud apa-apa dibalik pemotongan adegan itu.

Juru bicara CBC Chuck Thompson mengatakan pihaknya telah memangkas delapan menit dari film berdurasi 120 menit itu untuk memberi waktu bagi iklan, salah satu adegan yang dipotong adalah yang menampilkan cameo Trump. Dia mengatakan bahwa penyuntingan itu dibuat pada 2014 sebelum Trump terpilih sebagai Presiden AS, dan sama sekali tidak ada motif politik terkait pemotongan adegan tersebut.

Sebelumnya, film yang telah disunting itu ditampilkan oleh CBC pada awal bulan ini, memicu kritik dari para pendukung Trump.

Pada Kamis, putra Trump, Donald Trump Jr melalui sebuah tweet bahkan menyebut penyuntingan itu sebagai sesuatu yang menyedihkan. Sementara Sang Presiden sendiri, walau pun sedikit terlambat, turut memberikan reaksinya dengan cuitan: “Film itu tidak akan pernah sama lagi! (saya bercanda)”.

Isu itu mencuat setelah pada malam Natal, Trump membahas mengenai cameonya di film Natal yang sangat populer itu saat berbicara dengan pasukan AS di luar negeri melalui panggilan video.

"Yah, aku (muncul) di Home Alone 2," kata Trump. "Banyak orang menyebutkannya setiap tahun, terutama sekitar Natal. Kata mereka - terutama anak-anak muda - mereka berkata, 'Aku baru saja melihatmu di film.' Mereka tidak melihat saya di televisi seperti di film.

"Tapi ini film yang bagus dan aku sedikit lebih muda. Dan itu suatu kehormatan untuk melakukannya."

Trump telah membuat sejumlah penampilan cameo di film, termasuk Zoolander dan Ghosts Can't Do It.

Dalam versi Home Alone 2 yang tidak dipotong, ia secara singkat terlihat di sebuah adegan di New York Plaza Hotel, ketika Kevin, karakter utama yang diperankan Macaulay Culkin, , menanyakan arah. Trump adalah pemilik hotel tersebut saat itu.

