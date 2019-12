ANDERMATT - Sebuah video memperlihatkan detik-detik longsoran salju mengubur sejumlah orang yang sedang bermain ski di Pegunungan Alpen, Swiss.

9 News mengutip polisi setempat melaporkan setidaknya dua orang terluka akibat salju longsor di resor SkiArena di Andermatt.

Longsoran terjadi sekitar pukul 10.50 pagi waktu setempat, pada Kamis 26 Desember. Enam orang dibebaskan dari longsoran salju.

An avalanche swept across a ski trail near the Swiss town of Andermatt. Two people were hurt and police fear others may be buried in the snow.

