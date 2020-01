TEHERAN – Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa negaranya sangat menyesali perihal penembakan pesawat maskapai Ukraina di Teheran oleh sistem pertahanan negaranya. Dia menyebut insiden itu sebagai sebuah “tragedi besar dan kesalahan yang tak termaafkan”.

"Investigasi internal Angkatan Bersenjata telah menyimpulkan dengan sangat disesalkan bahwa misil ditembakkan karena kesalahan manusia menyebabkan jatuhnya pesawat Ukraina yang mengerikan & kematian 176 orang tak bersalah," kata Rouhani di Twitter sebagaimana dilansir AFP, Sabtu (11/1/2020).

"Investigasi dilanjutkan untuk mengidentifikasi & menuntut tragedi hebat & kesalahan tak termaafkan ini."

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020