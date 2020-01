NEW YORK - Rekaman kamera keamanan terbaru menunjukkan dua rudal Iran menabrak sebuah pesawat komersial Ukraina setelah lepas landas dari Teheran pada 8 Januari 2020.

Klip tersebut diunggah New York Times pada Selasa 15 Januari 2020 yang siarkan ulang CBS Evening News di Twitternya, Rabu (15/1/2020).

Video itu menunjukkan dua rudal ditembakkan dengan rentang 30 detik dan mengenai pesawat Ukraina International Airlines 752. Rudal diluncurkan dari fasilitas militer Iran yang berjarak 12 kilometer dari pesawat, lapor NY Times.

Pesawat boeing 737 itu tidak jatuh setelah terkena dua rudal Iran. NY Times melaporkan pesawat terbakar dan berputar kembali ke Bandara Imam Khomeini di Teheran, namun meledak dan jatuh beberapa menit setelah terkena rudal hingga menewaskan 176 penumpang dan seluruh awak pesawat.

Nearly 30 seconds elapsed between the first and second Iranian missiles that struck a Ukrainian jet liner last week, killing all 176 on board, new video shows.



Pilots of the burning jet tried to return to the airport.@CBSDavidMartin reports https://t.co/Zle5dpefKO pic.twitter.com/8yztRGH8ZK— CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 14, 2020