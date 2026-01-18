Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Roy Suryo: Video Eggy Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Itu Asli, Bukan AI!

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |11:08 WIB
Roy Suryo: Video Eggy Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Itu Asli, Bukan AI!
Eggy Sudjana Bawa Mobil Mewah di Malaysia (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Pemerhati telematika, multimedia, kecerdasan buatan (AI), dan OCB independen, Roy Suryo, angkat bicara terkait beredarnya sebuah video berdurasi sekitar 45 detik yang menampilkan sosok mirip Eggy Sudjana (BES), tengah menyetir mobil mewah berwarna merah di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Roy mengaku menerima banyak pesan pribadi dari berbagai pihak yang meminta konfirmasi terkait keaslian video tersebut, termasuk pertanyaan mengenai identitas sosok dalam video, lokasi, serta waktu pengambilan gambar.

Secara teknis, Roy menjelaskan video tersebut berdurasi 45,40 detik dengan frame rate 29,95 frame per second (fps), resolusi 478 x 850 piksel, berformat vertikal (portrait), dan menggunakan codec H.264 dengan audio monaural. Karakteristik ini, menurut Roy, menunjukkan bahwa video direkam menggunakan kamera ponsel modern.

"Dengan parameter teknis tersebut, video ini dapat dipastikan asli, bukan hasil rekayasa digital maupun konten berbasis AI," ujar Roy, Minggu (18/1/2026).

Terkait sosok yang disebut-sebut mirip Eggy Sudjana, Roy menyebut identitas tersebut justru dikonfirmasi langsung oleh Eggy Sudjana sendiri. Menurut Roy, Eggy mengirimkan pesan WhatsApp kepada sejumlah rekannya dengan keterangan, bahwa mobil dalam video tersebut adalah miliknya dan telah lama digunakan oleh keponakannya yang menetap di Kuala Lumpur, Malaysia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195865//dpr-z31I_large.jpg
DPR Harap Tersangka Lain Kasus Ijazah Jokowi Diselesaikan Lewat RJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195844//eggi_sudjana-5NX7_large.jpg
Eggi Sudjana ke Malaysia Usai SP3 Kasus Ijazah Jokowi Terbit: Jalani Pengobatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/338/3195829//kuasa_hukum_eggi_sudjana_elida_netty-fYQd_large.jpg
Kuasa Hukum Bantah Eggi Sudjana Dapat Rp100 Miliar Usai Bertemu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/338/3195823//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-EA6X_large.jpg
Eggi Sudjana Dapat SP3, Polisi Tetap Lanjutkan Proses Hukum Roy Suryo Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/337/3195816//kuasa_hukum_eggi_sudjana_elida_netty-Dm1H_large.jpg
Pengacara Ungkap Pertemuan Eggi dengan Jokowi, Tak Disuruh Minta Maaf dan Akui Ijazah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/337/3195761//elida_netty_kuasa_hukum_eggi_sudjana-5L1J_large.jpg
SP3 Diterbitkan, Eggi Sudjana Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi dan Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement