Roy Suryo: Video Eggy Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Itu Asli, Bukan AI!

JAKARTA - Pemerhati telematika, multimedia, kecerdasan buatan (AI), dan OCB independen, Roy Suryo, angkat bicara terkait beredarnya sebuah video berdurasi sekitar 45 detik yang menampilkan sosok mirip Eggy Sudjana (BES), tengah menyetir mobil mewah berwarna merah di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Roy mengaku menerima banyak pesan pribadi dari berbagai pihak yang meminta konfirmasi terkait keaslian video tersebut, termasuk pertanyaan mengenai identitas sosok dalam video, lokasi, serta waktu pengambilan gambar.

Secara teknis, Roy menjelaskan video tersebut berdurasi 45,40 detik dengan frame rate 29,95 frame per second (fps), resolusi 478 x 850 piksel, berformat vertikal (portrait), dan menggunakan codec H.264 dengan audio monaural. Karakteristik ini, menurut Roy, menunjukkan bahwa video direkam menggunakan kamera ponsel modern.

"Dengan parameter teknis tersebut, video ini dapat dipastikan asli, bukan hasil rekayasa digital maupun konten berbasis AI," ujar Roy, Minggu (18/1/2026).

Terkait sosok yang disebut-sebut mirip Eggy Sudjana, Roy menyebut identitas tersebut justru dikonfirmasi langsung oleh Eggy Sudjana sendiri. Menurut Roy, Eggy mengirimkan pesan WhatsApp kepada sejumlah rekannya dengan keterangan, bahwa mobil dalam video tersebut adalah miliknya dan telah lama digunakan oleh keponakannya yang menetap di Kuala Lumpur, Malaysia.