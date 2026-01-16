Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kuasa Hukum Bantah Eggi Sudjana Dapat Rp100 Miliar Usai Bertemu Jokowi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |23:50 WIB
JAKARTA - Kuasa hukum Eggi Sudjana, Elida Netty, menepis isu kliennya mendapat Rp100 miliar usai bertemu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Ia menegaskan, tak pernah ada uang yang diberikan Jokowi kepada Eggi Sudjana. 

"Harusnya mereka tabayyun dulu sebagai orang Islam, klarifikasi, kenapa kok nuduh bahwa kita mendapat uang Rp100 miliar, proyek, dan hal-hal yang sangat menyakitkan. Padahal tidak ada apa-apa," ujar Elida saat ditemui di kawasan Jakarta Barat, Jumat (16/1/2026).

Ia bersumpah, kliennya tak pernah menerima uang satu sen pun dari Jokowi. Bahkan, ia dan kliennya banyak mengeluarkan materiil untuk menyelesaikan kasus tudingan ijazah palsu.

"Saya boleh dong ngomong, demi Allah, demi Rasulullah, dengan agama saya, seribu perak pun tidak ada kami dapat apa-apa. Malahan kita secara moriil dan materiil masih kita loh yang menyelesaikan ini," tutur Elida.

Bila kliennya menerima uang banyak dari Jokowi, Elida mengaku tak mampu membawanya. Apalagi, nominal uang yang dituding didapat kliennya terbilang besar.

 

Halaman:
1 2
      
