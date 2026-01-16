Pengacara Ungkap Pertemuan Eggi dengan Jokowi, Tak Disuruh Minta Maaf dan Akui Ijazah

JAKARTA - Kuasa hukum Eggi Sudjana, Elida Netty, mengungkapkan isi pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, pada Kamis (8/1/2026). Dalam pertemuan itu, kliennya tak pernah diminta untuk mengakui keaslian ijazah hingga minta maaf ke Jokowi.

1. Pertemuan Eggi Sudjana-Jokowi

"Tidak ada kata-kata maaf karena Bang Eggi merasa dia tidak salah dan tidak perlu media, dan tidak ada diumbar, dan tidak ada deal-dealan, tidak bawa surat apapun, tidak ada dokumen," kata Elida saat ditemui di kawasan Jakarta Barat, Jumat (16/1/2026).

Elida mengaku, dirinya sempat bertemu lebih dulu dengan Jokowi sebelum Eggi. Dalam pertemuan 15 menit, ia memberi pemahaman tentang watak dan kondisi kliennya yang tengah sakit.

"Ternyata Pak Jokowi alhamdulillah menerima dia dengan sabar dan bertanya saya baiknya seperti apa. Nah, mungkin mis-standing selama ini di-close karena Bang Eggi sudah menyelesaikan perkara hukumnya yaitu tentang ijazah SMA," tuturnya.

Tak lama berselang, Elida berkata, Eggi bertemu Jokowi. Kala itu, kata dia, Jokowi mengaku warga biasa, tapi hal itu ditepis Eggi.

"Loh, lah saya orang kampung.' Terus, 'enggak, Pak. Bapak ini presiden. Mantan presiden.' 'Kalaupun itu, saya di sini enggak siapa-siapa," kata Pak Jokowi. RT aja enggak lirik saya," kata Bapak itu merendahkan diri. 'Oh, enggak, Bapak orang hebat. Bapak mantan presiden. Tapi bagi saya, ingat Pak ya, saya tidak minta maaf,' Langsung itu tanpa ada jeda," kata Elida sambil menirukan percapakan kliennya dengan Jokowi.