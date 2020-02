WELLINGTON - Banjir memaksa ribuan penduduk di Selandia Baru mengungsi pada Rabu (5/2/2020) dan membuat ratusan turis terdampar di Milford Sound yang terpencil.

Wilayah Southland (paling selatan Selandia Baru) menyatakan keadaan darurat banjir, serta banji saat ini bisa memicu tanah longsor di jalan-jalan utama.

"Kami telah mengeluarkan pemberitahuan agar warga mengungsi," kata juru bicara Badan Penanggulangan Bencana Southland (EMS) kepada AFP menyitir Channel News Asia.

A State of Emergency has been declared in Southland.



Please heed advice from NZ Civil Defence and ensure that you are only traveling if absolutely necessary.



Hamish Walker MP for Clutha-Southland & Sarah Dowie MP are also providing regular updates via Social Media. pic.twitter.com/ao6FHUhYk7