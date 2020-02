TAIPEI - Taiwan kesal dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) karena salah menginformasikan laporan kasus virus korona di pulau tersebut.

Tawian menuding China memberikan informasi yang salah bagi WHO. Taiwan bukan anggota WHO karena keberatan China.

Pemerintah China mengatakan Taiwan bagian dari China dan bukan negara, serta cukup diwakili oleh China.

Pada Selasa 4 Februari 2020, WHO mengoreksi memberikan informasi bahwa jumlah kasus virus korona di Taiwan 13. Namun pada saat itu hanya ada 10 orang yang terinfeksi virus korona di Taiwan. Kemudian naik menjadi 11 pasien.

.@WHO, what's wrong with you? First you called us "Taiwan, China," then you changed to "Taipei." You misreported the confirmed cases, & now you call us "Taipei & Environs." Look! Taiwan is #Taiwan & not any part of the #PRC. JW— 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) February 6, 2020