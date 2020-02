NEW YORK - Dua petugas kepolisian Kota New York, Amerika Serikat terluka akibat penembakan yang terjadi dalam beberapa jam.

Melansir NBC News, Senin (10/2/2020) penembakan pertama terjadi, saat petugas polisi melakukan patroli malam dengan mobil dinas pada Sabtu 8 Februari 2020.

Sedangkan penembakan kedua terjadi pada Minggu 9 Februari 2020 pagi. Pelaku yang merupakan seorang pria, memasuki markas polisi di Bronx dan melepaskan tembakan dengan pistol 9 mm, kata Komisaris Polisi Dermot Shea.

Video pengawasan menunjukkan pelaku menembak ke arah petugas berseragam dan warga sipil. Seorang petugas kemudian menyerang pelaku hingga membuatnya menyerah.

“Kedua polisi yang terluka diperkirakan akan pulih, dan pria bersenjata yang melepaskan tembakan di kantor polisi telah ditahan,” kata Shea.

WATCH: Gunman inside the 41 PCT opens fire on #NYPD officers. he then lays down after running out of bullets. 2nd shooting on NYPD in 24 hours with this man involved in both. officers hit expected to be okay. @PIX11News pic.twitter.com/3o7Nh1zmSA— Dan Mannarino (@DanMannarino) February 9, 2020