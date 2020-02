BEIJING - Seorang jurnalis warga yang melaporkan dari Kota Wuhan, pusat wabah virus koronaj jenis baru menghilang sejak Kamis 6 Februari 2020.

Chen Qiushi mengutip The Guardian, Selasa (11/2/202) adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan pengacara. Ia pergi mengunjungi rumah sakit pada Kamis, dan sejak saat itu, teman-teman serta keluarganya belum bisa menghubungi Chen pada malam harinya.

Menurut ibu Chen, anaknya dikarantina secara paksa.

"Saya ibu Chen Qiushi. Tolong, warganet, terutama yang di Wuhan, tolong bantu saya dan temukan Chen Qiushi dan cari tahu apa yang terjadi padanya," katanya dalam sebuah video yang diposting di halaman Twitter, Chen.

Hilangnya Chen terjadi saat warga marah atas meninggalnya dokter Li Wenliang, seorang dokter spesialis mata berusia 34 tahun, yang dihukum oleh pihak berwenang karena berusaha memperingatkan rekan-rekan dan teman-teman tentang virus baru. Li meninggal pada Kamis, hari yang sama menghilangnya Chen.

Chen, yang memiliki lebih dari 200.000 pengikut di Twitter dan lebih dari 400.000 pelanggan di Youtube, rutin mengunggah video situasi terbaru dari Wuhan.

Dalam videonya, ia mengunjungi rumah sakit dan berbicara dengan pasien dan dokter. Seperti Li, ia dinilai sebagai warga negara biasa yang berusaha membantu orang lain.

In one of citizen journalist Chen Qiushi's final videos before he was detained, he visited a makeshift 'hospital' that was in the process of being converted from an exhibition hall. pic.twitter.com/1T4fjKL1cV— Shanghaiist.com (@shanghaiist) February 9, 2020