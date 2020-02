NEW YORK – Indonesia bersama dengan Tunisia sukses mendorong digelarnya pertemuan khusus Dewan Keamanan (DK) PBB di New York pada 11 Februari 2020. Pertemuan khusus itu diselenggarakan untuk mendengar langsung pernyataan Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengenai proposal Perdamaian Timur Tengah yang disampaikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 28 Januari 2020.

“Kami meminta pertemuan ini karena perkembangan terkini di kawasan Timur Tengah, yang dapat menimbulkan keprihatinan banyak pihak, dan mempengaruhi stabilitas kawasan serta belahan dunia lainnya,” jelas Wakil Tetap RI untuk PBB, Dubes Dian Triansyah Djani, dikutip dari keterangan pers yang diterima media, Rabu (12/2/2020).

Langkah Indonesia dan Tunisia tersebut merupakan pelaksanaan keputusan pertemuan tingkat Menteri Liga Arab dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) pekan lalu.

Selain Presiden Abbas, turut hadir dalam pertemuan itu Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dan Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit.

Pada pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan dukungan penuhnya kepada Palestina, seraya mengingatkan kembali peran PBB, terutama Dewan Keamanan, untuk melakukan hal yang benar dan adil bagi rakyat Palestina.

“Perkenankan saya menyampaikan kembali solidaritas dan dukungan penuh pemerintah dan bangsa Indonesia terhadap perjuangan Palestina,” kata Dubes Djani kepada Presiden Palestina.

Dia juga menegaskan posisi Indonesia yang jelas dan konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, yang mengakar kuat pada amanat konstitusi. Indonesia konsisten pada penyelesaian solusi dua negara dan mengecam berbagai tindakan Israel yang terus menduduki wilayah Palestina yang dapat berdampak pada upaya mencapai perdamaian.

Ditekankan pula perlunya memulai kembali dialog dan negosiasi multilateral yang kredibel di antara pihak-pihak terkait. Diingatkan juga bahwa solusi praktis apa pun untuk penyelesaian masalah itu tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional. Indonesia juga mengingatkan bahwa DK PBB berhutang kepada rakyat Palestina untuk menemukan solusi berkelanjutan atas situasi kemanusiaan rakyat Palestina yang sangat memprihatinkan. Sesuai dengan mandat UUD 1945, Indonesia akan meneruskan upaya diplomasi di PBB guna mendorong terpenuhinya hak-hak bangsa Palestina.