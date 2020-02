SYDNEY – Kereta ekspres yang menghubungkan Sydney-Melbourne, Australia, anjlok di kota Wallan, Kamis (20/2/2020).

Melanisir BBC, menurut ptugas layanan darurat setempat, beberapa penumpang lainnya dirawat karena terluka.

Seorang penumpang diterbangkan ke rumah sakit di Melbourne.

Gambar-gambar di media sosial menunjukkan sejumlah kereta keluar dari rel. Belum diketahui apa yang menyebabkan kereta anjlok.

The day got worse. The train crashed. We're fine @TrishBolton3 We'll be there for breakfast 😊 Poor driver is injured though 😣 #Melbourne @abcnews #traincrash pic.twitter.com/k14q2cE53N— Dr Scott Rickard (@Rickard_Scott) February 20, 2020