GAZA - Sebuah video yang memperlihatkan tentara Israel membuldoser jasad seorang warga Palestina yang ditembak mati telah menimbulkan kemaraha, baik di kalangan warga lokal.

Dilaporkan Russia Today, Senin (24/2/2020) warga Palestina itu dibunuh tentara Israel setelah dicurigai menanam peledak di dekat pagar perbatasan di selatan Gaza pada Minggu, 23 Februari 2020.

"Bukan yang pertama. Bukan yang kedua. Tetapi yang ketiga kalinya para teroris Jihad Islam di Gaza ini mencoba menanam bahan peledak di sepanjang pagar keamanan Israel. Kami memastikan ini adalah yang terakhir,” demikian kata Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dalam pernyataannya.

Setelah itu, alih-alih memindahkan jasad pria itu secara manual, tentara Israel langsung menggunakan buldoser untuk menyingkirkannya.

Sebuah video dari Gaza muncul di media sosial, menunjukkan buldoser militer bersenjata mendekati mayat itu sementara sekawanan pria muda yang tampak tak bersenjata sedang berusaha mengambil jasad pria yang tewas itu.

Warning: Distressing footage



Widely shared footage on social media appears to show Israeli army bulldozers dragging bodies of Palestinians in Gaza. pic.twitter.com/xvuMB7Q5yP— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 23, 2020