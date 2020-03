QOM – Pihak keamanan Iran menangkap warga yang terekam menjilat sejumlah tempat suci di Qom, demi membuktikan tidak takut wabah virus korona atau Covid-19.

Video-video itu mulai beredar di media sosial meski jumlah kematian akibat Covid-19 di Iran sudah mencapai 77 orang dan menjangkii 2.336 pada Selasa 4 Maret.

Dalam salah satu klip, seorang pria terlihat di kuil Masumeh di Qom, mengatakan, "Saya tidak takut dengan virus korona," kemudian menjilati dan mencium gerbang.

Dalam video lainnya, yang diambil di sebuah kuil di Mashhad, seorang pria difilmkan mengatakan dia ada di sana untuk menjilat kuil, "sehingga penyakit itu bisa masuk ke dalam tubuh saya dan orang lain dapat mengunjungi tanpa cemas."

