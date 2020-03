PENGGUNA media sosial dibuat tercengang oleh sebuah rekaman video di Twitter, yang diklaim sebagai bukti ramalan Alkitab mengenai tanda-tanda akan datangnya hari kiamat.

Cuplikan video itu memperlihatkan pemandangan seperti film horor di sebuah sungai di Kanada yang mengalirkan air berwarna merah darah. Video tersebut diambil di Etobicoke Creek, Ontario dan di-posting di Twitter oleh pengguna dengan nama @adamcarson0205 di Twitter pada 25 Maret 2020. Dalam video itu air sungai benar-benar berwarna merah, demikian diwartakan Sputnik.

@CP24 @CTVToronto Hi the Etobicoke Creek is all red??? pic.twitter.com/M3i1qvtAyW — the meatagain of my neighborhood (@adamcarson0205) March 24, 2020

Dengan kondisi dunia yang tengah dilanda pandemi virus corona dan laporan tentang wabah belalang mematikan yang merusak petak-petak wilayah dan pertanian, banyak warganet yang melihat rekaman itu sebagai pertanda lain akan hadirnya hal-hal buruk. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai pertanda datangnya bencana besar dan hari kiamat, sesuai dengan ramalan dalam Alkitab.

Beberapa warganet mencatat bahwa fenomena-fenomena menakutkan itu terjadi tepat sebelum Paskah.

The apocalypse is pretty much in full swing now. 2020 was the year that it was all predicted right?!— U.G Krishnamurti (@UGKrishnamurthi) March 24, 2020