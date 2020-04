JALANDHAR - Orang-orang di Negara Bagian Punjab, utara India, tercengang menyaksikan pegunungan Himalaya yang sekarang dapat terlihat dari tempat tinggal mereka, yang berjarak lebih dari 150 kilometer. Fenomena itu bisa terjadi dikarenakan berkurangnya polusi udara yang disebabkan oleh penguncian (lockdown) virus corona di India.

Warga Kota Jalandhar dan daerah sekitarnya mem-posting foto-foto pemandangan menakjubkan yang mereka lihat dari rumah mereka di media sosial. Beberapa di antaranya mengatakan mereka belum pernah melihat puncak Himalaya selama beberapa dekade.

"Untuk pertama kalinya dalam hampir 30 tahun (saya) dapat dengan jelas melihat Himalaya karena lockdown India yang membersihkan polusi udara. Sangat menakjubkan," tulis Manjit Kang sebagaimana dikutip CNN.

What nature really is and how we screwed it up.



This is Dhauladhar mountain range of Himachal, visible after 30 yrs, from Jalandhar (Punjab) after pollution drops to its lowest level. This is approx. 200 km away straight. #Lockdown21 #MotherNature #Global healing. pic.twitter.com/cvZqbWd6MR