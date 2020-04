NEW DELHI – Di saat jutaan orang terpaksa berdiam di dalam rumah sebagai dampak dari pandemi virus corona, hewan-hewan tampaknya mendapat kebebasan lebih besar dan sering terlihat bermain di wilayah yang biasanya ramai oleh manusia, seperti yang dilakukan seekor monyet di India.

Video lucu yang beredar di media sosial memperlihatkan seekor monyet yang menerbangkan layang-layang dengan mahir layaknya manusia dari atap sebuah rumah.

Monkeys flying kites during lockdown. 'Planet of the Apes' becoming a reality ? 😊😊😊 pic.twitter.com/FLeDiWCbHA — AnilMJacob (@AnilMJacob25) April 14, 2020