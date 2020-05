View this post on Instagram

Heartbreaking 💔💔 . . . follow @postifiedmedia . . . #piaflight #piaaccident #pakistaninternationalairlines #mediaPakistan #showbizpakistan #pakfashion #fashionpak #pakistanifashion #pakistan #Lahore #karachi #islamabad #faisalabad #postifiedmedia #pakistanvlog #pakistaniactress #pakistanibloggers #pakistanivlogger #showbiz_of_pakistan #pakistanifashion #celebpakistani #pakistanicelebrities #fashionpak