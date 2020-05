View this post on Instagram

Sekelompok emak-emak di Pantai Rancabuaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut buka portal akses jalan kemarin yang diblokir oleh petugas. - Mereka kesal karena kawasan pantai menjadi sepi setelah jalan masuk ditutup portal oleh petugas. - Aksi emak-emak itu terekam dalam sebuah video dan beredar melalui aplikasi whatsapp. - Dalam video berdurasi 12 detik itu, emak-emak nekat menggeser water barrier yang dijadikan alat blokir jalan. - Puluhan emak-emak itu lantas memperbolehkan kendaraan pick up yang mengangkut penumpang untuk masuk ke kawasan pantai. - Setelah portal dibuka, mereka melambaikan tangan meminta mobil untuk masuk. - Penulis: Firman Wijaksana Editor: Kisdiantoro via @poros.garut @tribunjabar