DETROIT - Seorang pria berusia 19 tahun tewas setelah tembakan dilepaskan ke arah kerumunan pengunjuk rasa di Detroit, Michigan, Amerika Serikat (AS) pada Jumat malam (29/5/2020), demikian dilaporkan departemen kepolisian kota itu dalam sebuah pernyataan.

Dalam keterangan yang dilansir CNN, polisi mengatakan tembakan itu dilepaskan oleh seorang tersangka tak dikenal dalam mobil Dodge Durango abu-abu. Korban kemudian meninggal di rumah sakit.

Polisi Detroit tidak dapat mengonfirmasi apakah korban adalah bagian dari protes, tetapi penembakan itu terjadi di pusat kota tempat berlangsungnya protes.

Seperti banyak kota-kota lain di Amerika Serikat, Detroit menghadapi kekacauan dan kekerasan saat demonstrasi memprotes kematian George Floyd, pria kulit hitam yang terbunuh di Minneapolis, Minnesota berubah menjadi kerusuhan.

Detroit police are firing tear gas cannisters at near point blank range as protestors retreat from intersection of Congress & Randolph @wdet pic.twitter.com/f2DfMjflvU— Ryan Patrick Hooper (@HoopingtonPost) May 30, 2020