JAKARTA – Kerusuhan bermotif rasial yang dipicu kematian George Floyd, seorang pria kulit hitam, oleh petugas kepolisian kulit putih Minneapolis, Derek Chauvin telah mengguncang Amerika Serikat (AS) dalam beberapa hari terakhir. Situasi yang terjadi, selain mengejutkan, juga mempengaruhi citra Negeri Paman Sam yang selama ini dianggap sebagai yang terdepan dalam mengusung hak asai manusia (HAM).

Dosen Senior Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Evi Fitriani mengatakan, situasi yang terjadi di AS saat ini memperlihatkan standar ganda yang dijalankan Washington dalam berbagai isu terkait HAM.

Mantan Pimpinan Departemen Hubungan Internasional FISIP UI itu mengatakan bahwa AS biasanya hanya menjadikan isu HAM sebagai senjata untuk menekan negara lain demi mendapatkan keuntungan ekonomi, geopolitik, atau stratejik, namun kurang memperhatikan jika tidak bisa digunakan untuk keperluan itu.

“AS tidak peduli isu HAM kecuali bila (digunakan) untuk senjata menekan negara lain seperti yang Trump lakukan terhadap China dengan isu Hong Kong,” ungkapnya dalam wawancara dengan Okezone, Senin (1/6/2020).

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa AS memiliki standar ganda dalam memandang isu HAM seperti yang terihat dalam isu Palestina-Israel.

“AS selalu double standard (standar ganda) untuk masalah HAM Palestina yang ditekan Israel,” ujarnya.

Menurut Evi, kedua hal itu: standar ganda dan penggunaan HAM sebagai senjata dalam kebijakan luar negeri AS untuk menekan negara yang belum tentu sejalan dalam HAM, adalah masalah yang telah lama terjadi.

Mengenai kerusuhan bermotif rasial yang terjadi di AS sendiri, Evi menduga hal itu terjadi karena beberapa faktor, terutama dipicu oleh kemuakan masyarakat AS terhadap rasisme yang sudah semakin parah, kebijakan pemerintah yang tidak memihak warga kelas bawah, dan tekanan psikologis karena kondisi penguncian lockdown Covid-19 di AS.

Sejak pecah di Minneapolis pada Selasa (27/5/2020), kerusuhan di AS telah meluas ke berbagai kota dan negara bagian di negara itu, memaksa beberapa wilayah memberlakukan keadaan darurat dan mengerahkan pasukan garda nasional. Demonstrasi memprotes kematian Floyd juga telah digelar di negara-negara lain termasuk Inggris dan Australia.

(dka)