INDIANA - Seorang pedemo berusia 21 tahun kehilangan mata kanannya setelah terkena tabung gas air mata saat demonstrasi kematian George Floyd di Indiana.

Balin Brake, seorang mahasiswa Indiana Tech, mengatakan dia berlari ketika polisi memerintahkan kerumunan untuk membubarkan diri pada Sabtu, 30 Mei 2020 Fort Wayne, kantor berita WFFT melaporkan.

Tetapi petugas mulai menembakkan gas air mata dan salah satu tabung gas air mata menghantam sepatu Brake. Dia kemudian berbalik untuk melihat apa yang terjadi dan tabung gas lainnya menghantam wajahnya, melukai mata kanannya.

“Dia melihat [tabung] itu menyentuh tanah,” ujar ibu Brake, Rachel Simonis, kepada Journal Gazette .

Pedemo lain membawanya ke petugas medis dan dia dilarikan ke rumah sakit, tetapi dokter tidak dapat menyelamatkan matanya.

Polisi Fort Wayne membantah bahwa para petugas mengarahkan gas air mata ke wajah pedemo, lapor Journal Gazette.

"Gas dikerahkan di daerah itu dan pemrotes membungkuk untuk mengambil tabung untuk melemparkannya kembali ke petugas, banyak yang berusaha untuk melakukannya," kata polisi dalam sebuah pernyataan.

"Ketika dia membungkuk, sebuah tabung lain dikerahkan di daerah itu dan tabung itu melompati dan mengenai pengunjuk rasa di mata," lanjut pernyataan tersebut.

Brake bersikeras dia tidak mencoba mengambil tabung gas air mata. "Tabung-tabung itu panas sekali," kata Brake. "Aku tidak akan mencoba mengambilnya dengan tangan kosong," ujarnya.

Blake juga harus menjalani operasi karena mengalami patah tulang dan dipasang mata palsu.

Namun dia mengatakan luka tersebut hanyalah pengorbanan kecil, “untuk pertempuran yang kita lawan".

Here is the scene right now at the Indiana War Memorial Museum. They are also chanting “Black Lives Matter” and “Justice for George Floyd” among other things. #protests #SeanReed #GeorgeFloyd pic.twitter.com/ohiac6WIih— John Herrick (@johnherrick10) May 30, 2020