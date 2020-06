CHARLESTON – Seorang pedemo ditangkap polisi di Charleston, South Carolina, saat mengajak petugas keamanan yang mengawal demonstrasi kematian George Flyod pada Minggu, 31 Mei 2020.

Dalam sebuah video yang beredar di media sosial , Jordan Jr terlihat memohon kepada para polisi untuk bersimpati dengan para demonstran yang "Anda semua adalah keluarga saya," ujarnya.

"Aku mencintai kalian semua. Aku menangis di malam hari karena aku merasakan kepedihanmu ... Aku merasakan sakitnya orang kulit hitam. Aku merasakan sakitnya orang kulit putih.

“Aku merasakan sakitnya polisi yang tidak bersalah. Kami semua takut, "serunya. "Kita harus berhenti hidup dalam ketakutan. Aku bukan musuhmu. Kamu bukan musuhku," tutur Jordan.

Ketika dia terus berbicara, para pengunjuk rasa lain berlutut di sampingnya, meletakkan tangan mereka di punggung dan bahu Jordan.

Sedangkan polisi tampak terus memegangi tongkat mereka. Jordan berkata, "Aku menyayangimu dan aku menghormatimu."

Namun dua orang petugas menangkap Jordan dan memborgolnya membwa dia ke penjara.

VIDEO: A Charleston protester was arrested this weekend minutes after telling police officers, "I love each and every one of you. I cry at night, because I feel your pain."



His name is Gee Jordan, and he is now out of jail. @Live5News pic.twitter.com/4b80R163gx— Rob Way (@RobWayTV) June 2, 2020