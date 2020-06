TEL AVIV - Israel mengatakan telah berhasil menguji dua rudal balistik di Mediterania pada Selasa, 2 Juni 2020.

Israel Aerospace Industries (IAI) yang dikelola pemerintah mengatakan melalui Twitter uji diadakan di laut terbuka dan melibatkan dua Sistem Senjata Artileri Jangka Panjang (LORA).

"Skenario pertama melibatkan peluncuran jarak pendek ke 90 kilometer dan yang kedua hingga jarak jauh 400 kilometer," kata IAI dalam sebuah pernyataan.

Mengutip AFP via Al Araibya, Rabu (3/6/2020) tes dilakukan pada tanggal yang tidak ditentukan selama pandemi COVID-19.

"Baik sistem senjata dan rudal berhasil memenuhi semua tujuan persidangan," pernyataan IAI.

"Dalam versi dasarnya, sistem senjata dikerahkan pada sebuah kapal di laut terbuka untuk memenuhi persyaratan keselamatan uji coba jenis ini," kata IAI.

IAI has successfully completed an operational dual firing trial with the LORA (Long-Range Artillery Weapon System). https://t.co/SbGS0UzPFc pic.twitter.com/NyrDYU3Tv3— Israel Aerospace Industries (@ILAerospaceIAI) June 2, 2020