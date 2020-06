VIDEO yang memperlihatkan seorang pria etnis Asia, yang diserang oleh pemuda kulit putih, di sebuah jalanan, diyakini di Amerika Serikat (AS) telah viral di media sosial. Salah satu posting di Twitter bahkan mengklaim pria yang diserang tersebut adalah mahasiswa asal Indonesia, meski sejauh ini klaim itu belum dapat dikonfirmasi.

Dalam video berdurasi sekira satu menit itu, tampak seorang pria kulit putih memprovokasi seorang pemuda berkemeja hitam. Pria kulit putih yang mengenakan kaos abu-abu itu terdengar melontarkan kata-kata rasis yang mengancam pemuda tersebut.

no tasers needed got our selves a fight in San Diego#riots2020 #protests2020 pic.twitter.com/sWGV63oRUi— NBA Hustle (@Hustle_NBA) June 2, 2020