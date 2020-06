SEBUAH kamera dashboard telah menangkap momen ledakan dahsyat sebuah truk tangki di China di Provinsi Zhejiang, China. Kuatnya ledakan tampak melempar sepotong puing besar dari apa yang diduga bagian tangki, ke udara seperti diluncurkan dari meriam.

Media lokal melaporkan, insiden itu terjadi saat sebuah kendaraan yang membawa gas alam cair (LNG) terguling dan terbakar di jalan raya di Kota Taizhou, Provinsi Zhejiang pada Sabtu (13/6/2020). Sedikitnya 19 orang tewas dan 170 lainnya luka-luka dalam kejadian itu.

#Breaking: An oil tanker exploded close to the exit of a highway in Wenling, E.#China's #Zhejiang Province and the explosion affected surrounding houses and vehicles, causing casualities: report pic.twitter.com/hHGIfrmfII — Global Times (@globaltimesnews) June 13, 2020