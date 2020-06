ABUJA - Pemerintah Nigeria mengutuk serangan yang terjadi di kedutaan besarnya di Jakarta pada Kamis (25/6/2020). Serangan itu dilakukan oleh sekelompok warga Nigeria yang tinggal di Indonesia.

Diwartakan BBC, warga negara Nigeria menyerbu kedutaan dan merusak kendaraan di kompleks itu. Mereka menuduh pejabat kedutaan tidak memberikan bantuan ketika mereka diduga dilecehkan oleh petugas imigrasi Indonesia.

Mereka mengatakan seorang warga negara Nigeria dilaporkan jatuh dari gedung bertingkat saat melarikan diri dari pejabat imigrasi.

Happening now Nigeria embassy in Jakarta Indonesia is under attack this morning 25/6/2020 saying that the name Nigeria has brought disgrace to them as a people and other nationality laugh at them and when ever something happens to them no government to defend them pic.twitter.com/k3FQviyHY1