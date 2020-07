SUMBA - Belalang kembara terus "menebar" ancaman di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Jika sebelumnya tersebar pada sejumlah spot di hamparan Padang Sabana, terbaru belalang kembara bahkan telah “menyerbu” Bandara Umbu Mehang Kunda (UMK), dan mengancam aktivitas penerbangan.

Keberadaan belalang sempat membuat aktivitas penerbangan, baik landing dan take off terganggu. Hal itu karena belalang kembara memenuhi udara hingga menggangu jarak pandang. Bahkan kawanan hewan tersebut juga menjejali landasan atau run away.

Kepala Bandara Umbu Mehang Kunda, Hariyanto mengatakan keberadaan belalang tersebut masih terus dipantau, dan kemungkinan aktivitas penerbangan akan dihentikan karena mengancam keselamatan.

“Kalau sampai menutupi run way, mungkin akan ada penundaan penerbangan itu sendiri,” ujarnya pada Rabu (15/7/2020).

Baca Juga: Belalang Kembara "Serbu" Kawasan Bandara Umbu Mehang Kunda

“Bilamana (jumlah belalang) meningkat tentu akan dilakukan locktime yang mana akan diberitahukan kepada pilot apakah itu aman untuk landing take off pesawat itu sendiri,” tambah Hariyanto.

Adapun hingga kini, petugas dari delapan kecamatan di Kabupaten Sumba Timur telah melaporkan adanya koloni besar belalang kembara yang juga dikenal dengan nama locusta migratoria.

Keberadaannya berpotensi mengancam lahan pertanian milik warga, walaupun kini masih menduduki lebih dari 1400 spot hamparan Sabana.

(abp)