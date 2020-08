SERANGKAIAN ledakan mengguncang sebuah kota di Korea Utara di dekat perbatasannya dengan China pekan ini, yang kemungkinan mengakibatkan jatuhnya korban, sebut berbagai laporan.

Para pejabat Korea Utara maupun media pemerintah tidak ada yang berkomentar mengenai ledakan itu, yang dilaporkan terjadi Senin larut malam di kawasan permukiman di kota Hyesan.

▶️ An explosion sent plumes of black smoke rising from a north Korean city near the border with China, Monday, as seen in video obtained by the Associated Press.



👉 North Korean Border City Rocked by Apparent Deadly Explosion https://t.co/HprBdq5Ecp pic.twitter.com/PsSSgykFH7 — The Voice of America (@VOANews) August 5, 2020